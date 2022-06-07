وقعت هذا الأسبوع أدق إطلاق نار عديدة في ثلاثة من البلدان حول العالم، هي أمريكا وكندا وفرنسا، أفضت عن سقوط ضحايا.

وتصدرت أمريكا حوادث إطلاق النار هذا الأسبوع في حصيلة مرعبة، حيث وقعت 6 حوادث إطلاق نار خلال 7 أيام فقط.

كندا

اليوم الإثنين عرضت شاشة "إكسترا نيوز" لقطات من موقع إطلاق نار بمدينة تورونتو الكندية، ما أسفر عن سقوط قتيل داخل أحد المطاعم.

ومع وصول رجال الشرطة وجدوا رجلاً مصاباً بطلقات نارية توفي لاحقاً في المستشفى متأثراً بجراحه، فيما لا زالت التحقيقات جارية لمعرفة ملابسات الحادث والعصفور على الجاني.

فرنسا

اليوم الإثنين، لقى شخص مصرعه، وأصيب آخر في عملية إطلاق نار بمنطقة "بريكارد" في الدائرة الـ15 بمدينة مرسيليا بفرنسا.

وذكرت قناة "بي إف إم" الإخبارية الفرنسية أن شخصا أصيب بطلق ناري، وتم نقله إلى مستشفى "لا تيمون" العام في مدينة مارسيليا، فيما لم تذكر القناة المزيد من التفاصيل حول الحادث.

أمريكا.. إطلاق نار في 6 مدن

شهدت الولايات المتحدة هذا الأسبوع عدد كبير ومفزع من حوادث إطلاق النار في مدن داخل ولايات متعددة ليل السبت وصباح الأحد.

الواقعة الأولى جرت السبت الماضي، في فيلادلفيا، حيث قالت الشرطة إن مواجهة تصاعدت بين رجلين لتتحول إلى معركة بالأسلحة النارية أُطلق خلالها الرصاص على حانة ومطعم مزدحمين، مما أدى لمقتل ثلاثة أشخاص وإصابة 12 آخرين وإثارة الذعر.

الواقعة الثانية كانت الأحد الماضي حين لقى ثلاثة أشخاص مصرعهم وأصيب 11 آخرون بجروح؛ جراء حادثة إطلاق نار في بولاية بنسلفانيا الأميركية.

وأوضحت الشرطة المحلية أن الحادث وقع وسط تجمع للناس في أحد شوارع المدينة، مما أسفر عن مقتل 3 أشخاص وإصابة 11 آخرين بجروح.

الواقعة الثالثة وقعت اليوم السبت حيث ذكرت الشرطة أن إطلاق نار اندلع بعد منتصف ليل السبت بالقرب من حانة في تشاتانوغا بولاية تنيسي مما أوقع ثلاثة قتلى و14 مصابا.

أما الواقعة الرابعة، فقد نقلت قناة (دبليو.إي.واي.آي) عن بيان للشرطة أن حادث إطلاق نار آخر وقع في الساعات الأولى من صباح الأحد، ما أدى لمقتل 3 أشخاص وإصابة اثنين آخرين في ساجيناو بولاية ميشيغان.

الواقعة الخامسة كانت اليوم الإثنين وأصيبت خلالها امرأة في إطلاق نار، داخل مستشفى في مقاطعة واين بولاية نورث كارولاينا في أمريكا.

أما الواقعة السادسة فأعلنت عنها سلطات السلطات في ولاية أوكلاهوما الأمريكية، منذ ثلاثة أيام، عن مقتل أربعة أشخاص وإصابة 10 آخرين، بعد إطلاق مسلح النيران في الطابق الثاني من أحد المباني الطبية في مدينة (تلسا) بالولاية.