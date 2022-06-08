تحقيقات وفاة طفل داخل حضانة بالإسكندرية تكشف تفاصيل صادمة: علامات زرقاء حول الرقبة

كشفت التحقيقات الأولية التي تجريها نيابة ثالث المنتزه في الإسكندرية، اليوم الثلاثاء، عن أن الحضانة التي شهدت وفاة طفل يدعى، ريان أسامة مسعد، بداخلها لا تخضع لإشراف وزارة التضامن الاجتماعي، وإنما تتبع مؤسسة لتنمية المهارات حصلت على تراخيصها من الغرفة التجارية.

وكانت النيابة العامة قررت أمس الاثنين، حبس 4 أشخاص وهم: "صاحبة الحضانة - الكائنة في منطقة السيوف شماعة، و2 مشرفين، ومسئولة رعاية الأطفال"، 4 أيام احتياطيًا على ذمه التحقيقات؛ لاتهامهم بالإهمال وترك الطفل يتعرض للاختناق جراء تركه وحده والتفاف حبل حول رقبته يرجح أنه ماسك "التتينة"، وهو ما أظهرته كاميرات المراقبة التي تم التحفظ عليها من داخل الحضانة.

وطلبت النيابة تحريات المباحث حول الواقعة، مع سرعة مدها بتقرير الطب الشرعي الخاص بتشريح الجثمان، وتفريغ كاميرات المراقبة الموجودة في الحضانة بعد التحفظ عليها، وسماع شهود العيان من العاملين في الحضانة، لبيان أسباب الوفاة، وصرحت بتسليمه لأسرته ليواري الثرى.

وتلقى مساعد وزير الداخلية، مدير أمن الإسكندرية، اللواء محمود أبو عمرة، إخطارًا من مأمور قسم شرطة ثالث المنتزه، يفيد ورود بلاغًا من أسرة طفل؛ حول وفاته داخل الحضانة.

وبانتقال الشرطة إلى موقع البلاغ، وفحصه، تبين أن الأم تواصلت مع الحضانة للاطمئنان على نجلها فأخبروها أنه نائم، وعندما ذهبت لاستلامه، أعطته لها المشرفة قائلة: "إنه نائم"، وعندما نظرت "الأم" لوجه الطفل لاحظت وجود علامات زرقاء عليه، وآثار ضغط حول الرقبة، فضلا عن توقف النفس، فصرخت "ابني مات؟"، لترد المشرفة: "لأ.. إنه خالد في النوم ولا يعاني من شيء".

وذكرَ خال الطفل في التحقيقات الأولية، أنه وعقب ذلك توجهت شقيقته إلى المستشفي، فأخبروها أن الطفل توفي بالفعل منذ 3 ساعات، حيث أوضح التقرير الطبي وجود حالة اختناق تعرض لها الطفل، وكذلك كسر في القصبة الهوائية.

تم نقل الجثة إلى المشرحة، وتحرير محضر بالواقعة حمل رقم 221 لسنة 2022 إداري قسم شرطة ثالث المنتزه.