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كازاخستان: أكثر من 77% من الناخبين يؤيدون التعديلات الدستورية الجديدة

نور سلطان - أ ش أ
نشر في: الثلاثاء 7 يونيو 2022 - 12:05 م | آخر تحديث: الثلاثاء 7 يونيو 2022 - 12:05 م

أعلنت اللجنة المركزية للانتخابات في كازاخستان، اليوم الثلاثاء، أن 77.18% من الناخبين أيدوا التعديلات الدستورية الجديدة خلال الاستفتاء الذي جرى في البلاد في الخامس من شهر يونيو الجاري.

وقال رئيس اللجنة المركزية للانتخابات نورلان عبديروف - حسبما نقلته وكالة أنباء "كازينفورم" الكازاخية - إن "77.18% من الناخبين المشاركين في التصويت في جميع الأقاليم، أي 6 ملايين و163 ألفا و516 نسمة، صوتوا لصالح التعديلات الدستورية، وهي الأغلبية المطلقة في كل الأقاليم السبعة عشر".

وأضاف رئيس اللجنة أن "عدد الناخبين المؤهلين للتصويت في الاستفتاء يبلغ 11 مليونا و734 ألفا و642 شخصا. شارك 68.05% منهم، أي 7 ملايين و985 ألفا و769 شخصًا في الاستفتاء وأدلوا بأصواتهم. وبذلك يمكن اعتبار الاستفتاء صحيحا".


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