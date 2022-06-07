الأمم المتحدة: نشجع لبنان وإسرائيل على حل أي خلافات عبر المفاوضات

أكدت الأمم المتحدة أنها تشجع لبنان وإسرائيل على حل أي خلافات بينهما عبر المفاوضات.

وأوضحت المنظمة أنها أخذت علما بوصول سفينة تخزين وتفريغ عائمة أمس الأول الأحد إلى حقل كاريش للغاز الطبيعي، الذي يبعد حوالي 80 كيلومترا عن السواحل الإسرائيلية؛ لبدء إنتاج الغاز لصالح إسرائيل في منطقة بحرية متنازع عليها مع لبنان.

ونقل موقع أخبار الأمم المتحدة عن الناطق الرسمي ستيفان دوجاريك القول: "إننا نتابع الوضع عن كثب ويوانا فيرونِتسكا، المنسقة الخاصة للبنان، على اتصال مع مسؤولين لبنانيين رفيعي المستوى فيما يتعلق بهذه المسألة."

وتابع بالقول: "يجدر التأكيد على أننا نشجع كلا من إسرائيل ولبنان على حل أي خلافات عبر الحوار والمفاوضات."

وأكد دوجاريك أنه عندما تم إطلاق اتفاق الإطار بين لبنان وإسرائيل لترسيم الحدود البحرية بين لبنان وإسرائيل، والذي أعلن عنه في أكتوبر 2020، قال الأمين العام أنطونيو جوتيريش في ذلك الحين إن الأمم المتحدة ستظل ملتزمة بالكامل بدعم العملية "كما طلبت الأطراف وفي حدود قدرتنا وتفويضنا."

وانطلقت محادثات بشأن ترسيم الحدود البحرية بين إسرائيل ولبنان في 2020. وجرى عقد عدة جولات بوساطة الولايات المتحدة واستضافة الأمم المتحدة، إلا أن العملية متعثرة منذ فترة.