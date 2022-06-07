 ردا على بيونج يانج.. أمريكا وكوريا الجنوبية تجريان تدريبات جوية مشتركة.. فيديو - بوابة الشروق
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ردا على بيونج يانج.. أمريكا وكوريا الجنوبية تجريان تدريبات جوية مشتركة.. فيديو

هديل هلال
نشر في: الثلاثاء 7 يونيو 2022 - 3:27 م | آخر تحديث: الثلاثاء 7 يونيو 2022 - 3:27 م

عرضت فضائية «يورونيوز عربية» مقطع فيديو يرصد إرسال كوريا الجنوبية والولايات المتحدة طائرات حربية تشمل مقاتلات شبح للتحليق فوق المياه المحيطة بشبه الجزيرة الكورية، الثلاثاء، في استعراض جديد للقوة بعد اختبارات صاروخية أجرتها كوريا الشمالية مؤخرا، بحسب سيول.

وشكّلت 16 طائرة حربية كورية جنوبية بينها مقاتلات شبح من طراز «إف-35» وأربع طائرات أمريكية من طراز «إف-16»، سربا هجوميا فوق بحر الغرب المعروف أيضا باسم البحر الأصفر؛ للرد على تهديدات العدو، وفق ما جاء في بيان لهيئة الأركان المشتركة التابعة لسيول.

وأضاف البيان أن الحلفاء «استعرضوا قدرتهم القوية ورغبتهم في الرد سريعا وبدقة على أي استفزاز من كوريا الشمالية».

وتأتي المناورات الجوية التي شاركت فيها حوالي 20 طائرة حربية، بعد يوم على إطلاق البلدين الحليفين ثمانية صواريخ بالستية في بحر اليابان، غداة اختبارات أسلحة قامت بها بيونج يانج الأحد، أطلقت خلالها ثمانية صواريخ قصيرة المدى من أربعة مواقع مختلفة في غضون 30 دقيقة، في أحد أكبر الاختبارات في تاريخها، بحسب محللين.

وأجرت الدولة المسلحة نوويا هذا العام سلسلة تجارب أسلحة في تحد للعقوبات المفروضة عليها، بما في ذلك إطلاق صاروخ بالستي عابر للقارات بكامل مداه لأول مرة منذ العام 2017.

ويحذّر مسؤولون أمريكيون وكوريون جنوبيون منذ أسابيع من أن نظام كيم جونغ أون يستعد لإجراء اختبار نووي جديد.

 


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