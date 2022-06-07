 ميقاتي يدعو إلى إبعاد ملف ترسيم الحدود البحرية اللبنانية عن السجالات السياسية - بوابة الشروق
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ميقاتي يدعو إلى إبعاد ملف ترسيم الحدود البحرية اللبنانية عن السجالات السياسية

نجيب ميقاتي
نجيب ميقاتي
د ب أ
نشر في: الثلاثاء 7 يونيو 2022 - 11:18 ص | آخر تحديث: الثلاثاء 7 يونيو 2022 - 11:18 ص

أكد رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية نجيب ميقاتي، أن "الدولة اللبنانية تتابع الاتصالات الدبلوماسية بشأن ملف ترسيم الحدود البحرية وما هو متوقع على صعيد مهمة الوسيط الأمريكي أموس هوكشتاين".

ونقلت "الوكالة الوطنية للإعلام"، اليوم الثلاثاء، عن ميقاتي قوله إن "الدولة اللبنانية تتابع معطيات هذا الملف السيادي بامتياز، والذي تجري معالجته بالطرق الدبلوماسية للخروج بنتائج إيجابية، وتحرّك المفاوضات غير المباشرة مجددا".

وشدد ميقاتي على "أهمية إبعاد هذا الملف عن السجالات الداخلية والحسابات السياسية، كونه يخص جميع اللبنانيين، ويحفظ حقوق لبنان في مياهه وثرواته الطبيعية واستقراره".

وكان نائب الأمين العام لحزب الله اللبناني نعيم قاسم هدد أمس الاثنين باستخدام الضغط والردع، بما فيها القوة لحماية حقوق بلاده بشأن الغاز.

وكانت سفينة وحدة إنتاج الغاز الطبيعي المسال "انرجان باور" وصلت أول أمس الأحد إلى حقل كاريش للغاز الطبيعي، الذي يبعد حوالي 80 كيلومترا عن السواحل الإسرائيلية؛ لبدء إنتاج الغاز لصالح إسرائيل في منطقة بحرية متنازع عليها مع لبنان.

وانطلقت محادثات بشأن ترسيم الحدود البحرية بين إسرائيل ولبنان في 2020، وجرى عقد عدة جولات بوساطة الولايات المتحدة واستضافة الأمم المتحدة، إلا أن العملية متعثرة منذ فترة.


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