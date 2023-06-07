الرئاسة: جولة السيسي الإفريقية ستركز على عدد من القضايا الهامة وسبل تعزيز العلاقات الثنائية

يعقد الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم الأربعاء، جلسة مغلقة مع رئيس أنجولا جواو لورينسو يعقبها مباحثات موسعة بحضور وفدي البلدين تتناول القضايا ذات الاهتمام المشترك بين البلدين، وبناء علاقات قوية ومجالات التعاون القائمة، وتطوير التعاون فى كافة المجالات وخاصة المجالات التنموية التى لها علاقة بالتشييد والطاقة والبنية التحتية.

وأضاف المتحدث الرسمي بإسم رئاسة الجمهورية، المستشار أحمد فهمي، أن دولة أنجولا تشهد نموا اقتصاديا، وتتطلع إلى التعاون مع الدول الشقيقة، وعلى رأسها مصر، وهو ما ستركز المحادثات عليه.

وقال المستشار أحمد فهمى، أن المباحثات بين الرئيس السيسي ونظيره الأنجولي ستتناول أيضاً على المستويين الإقليمى والدولى القضايا المطروحة التى لها علاقة بالشمال الأفريقى وغيرها من بؤر النزاعات الأخرى سواء الأزمة السودانية أو النشاط الذى يقوم به الرئيس الأنجولي وبلاده فى تسوية النزاعات من خلال مؤتمر دول البحيرات العظمى، ومنطقة الجنوب والوسط .

وأشار المتحدث الرسمي إلى أن الرئيس السيسى أول رئيس مصرى يزور أنجولا، ويشارك بعد ذلك بقمة الكوميسا بزامبيا ويزور موبوتو عاصمة موزمبيق، وذلك يعد امتدادًا للدور المصرى بأفريقيا والذى شهد نشاطا واضحا وملموسا على صعيد القارة بأسرها خلال السنوات الماضية ، وكذلك الاهتمام المصرى المكثف والذى وصل إلى ذروته عام 2019 برئاسة مصر للاتحاد الافريقى، واستمرت تلك الذروة فى الدور المصرى حتى الآن مع رئاسة مصر للكوميسا عام 2021، حيث ستقوم مصر بتسليم رئاسة التجمع غدا الخميس إلى دولة زامبيا ، بالإضافة إلى رئاسة مصر إلى النيباد (الوكالة الإنمائية للاتحاد الأفريقى) فى العام الماضى.

وأوضح أن رئاسة مصر لتلك المؤسسات عكست ثقة الدول الأفريقية فى دورها وقيادتها سواء على مستوى الاتحاد الافريقى أو الكوميسا الذى يعد تجمعا ضخما يضم 21 دولة لها حجم تجارة بينية كبير وإمكانيات اقتصادية ضخمة، ومصر تعد من أكبر المساهمين فى حجم التجارة البينية داخل الكوميسا الذى يعد تجمع هام بالنسبة لمصر التى ترأسته خلال العامين الماضيين.