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غدا الخميس.. وزير خارجية السويد يبحث انضمام بلاده إلى الناتو

بروكسل - أ ش أ
نشر في: الأربعاء 7 يونيو 2023 - 11:04 ص | آخر تحديث: الأربعاء 7 يونيو 2023 - 11:04 ص

أفاد بيان صادر عن حلف شمال الأطلنطي (ناتو) بأن الأمين العام للحلف ينس ستولتنبرج سوف يستقبل وزير خارجية السويد توبياس بيلستروم غدا الخميس في مقر الحلف بالعاصمة البلجيكية بروكسل.

وأضاف البيان أن ستولتنبرج وبيلستروم سيعقدان اجتماعات مغلقة ولن تكون هناك لقاءات صحفية أو إعلامية، إلا أنه من المتوقع أن يناقش المسئولان عوائق انضمام السويد إلى حلف الناتو، التي تتعلق برفض تركيا والمجر العضوتين بالفعل في الحلف.

تجدر الإشارة إلى أن الهجمات العسكرية الروسية على أوكرانيا جعلت السويد وفنلندا تتخليان عن سياسة الحياد التي تبنياها على مدى عقود وسعيتا للانضمام إلى الناتو، إلا أن فنلندا وحدها تمكنت من الحصول على موافقة تركيا والمجر لتنضم إلى عضوية الحلف في إبريل الماضي، في حين لا تزال السويد السويد تنتظر موافقتهما.

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