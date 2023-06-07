السلطات الأمريكية تقيم دعوى ضد منصة تداول العملات المشفرة كوين بيز

أقامت هيئة الأوراق المالية والتداول الأمريكية، أمس، دعوى قضائية ضد منصة تداول العملات الرقمية كوين بيز، حيث قالت إن المنصة تطرح أصولا رقمية مشفرة للتداول، في حين تصنفها هيئة الأوراق المالية باعتبارها أوراق مالية لكنها ليست مسجلة بالطريقة الصحيحة.

وأضافت الهيئة، في الدعوى التي أقامتها أمام إحدى محاكم نيويورك، إن كوين بيز تدير عمليات تداول غير قانونية لأوراق مالية أمريكية، في حين تقدم خدمات مالية محددة دون الحصول على التراخيص اللازمة.

وقال جاري جنسلر رئيس الهيئة، في بيان: "نرى أن كوين بيز رغم أنها خاضعة لقوانين الأوراق المالية تقدم بطريقة غير قانونية خدمات التداول والوساطة، لا يمكنك أن تتجاهل القواعد لأنك لا تحبها أو لأنك تفضل قواعد أخرى مختلفة، عواقب الاستثمار العام ستكون وخيمة للغاية".

وأطلقت هيئة الأوراق المالية والتداول الأمريكية أول أمس، تحقيقا قانونيا ضد أكبر منصة لتداول العملات الرقمية المشفرة في العالم "بينانس".

وقالت الهيئة، إن "بينانس" تنفذ تعاملات وخدمات مالية بصورة غير قانونية دون الحصول على التراخيص اللازمة، متهمة شانجبنج شاو الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي للشركة بالخداع، وتعارض المصالح، وتهم أخرى.

وقال جاري جينسلر رئيس هيئة الأوراق المالية: "من خلال 13 اتهاما ندعي أن شاو وبينانس انخرطا في إدارة شبكة موسعة من الخداع وتضارب المصالح وغياب الإفصاح والتهرب المحسوب من القانون".

وقال جروبر جروول مدير إدارة إنفاذ القانون في الهيئة: "ندعي أن شاو وبينانس لا يعرفان فقط قواعد الطريق، وإنما اختارا بشكل واع تجنبها، ويضعان العملاء والمستثمرين في دائرة الخطر، ويبذلان كل الجهد لتعظيم أرباحهما".