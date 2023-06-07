الطاقة الأوكرانية: 20 ألف مستهلك بدون كهرباء إثر انفجار سد كاخوفكا

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أعلنت وزارة الطاقة الاوكرانية اليوم الاربعاء، أن نظام الطاقة يعمل بثبات ولكن 20 ألف مستهلك يعيشون بدون طاقة بسبب انفجار محطة كاخوفكا للطاقة الكهرومائية.

وذكرت الوزارة، في بيان بحسب وكالة أنباء (يوكينفورم) الاوكرانية، أن المياه غمرت 129 محطة فرعية للمحولات في "خيرسون" وغمرت محطتين للطاقة الشمسية في منطقة ميكولايف.

ووفقًا لوزارة الطاقة الاوكرانية، فإن تفجير محطة كاخوفكا لتوليد الطاقة الكهرومائية والفيضان الناتج عن ذلك، سبب استمرار حالة الطوارئ في جنوب البلاد وفي خيرسون والمستوطنات المجاورة، ليترك ما يقرب من 20 ألف مستهلك بدون كهرباء بسبب الفيضان.

كما أشار البيان إلى أنه "لا تزال القدرات الرئيسية لمحطة الطاقة الحرارية خارج منطقة الخطر".

وأوضح أنه "اعتبارًا من صباح اليوم، غمرت المياه 129 محطة تحويل فرعية في خيرسون، وفي منطقة ميكولايف، غمرت المياه محطتين للطاقة الشمسية.

ولفت إلي أنه "تتم مراقبة الوضع في زاباروجيا النووية باستمرار ولا يوجد تهديد مباشر لمحطة الطاقة بسبب انفجار سد كاخوفكا".

وأضافت الوزارة أن عمليات الترويع على الجبهة والمناطق الحدودية مع روسيا مستمرة.