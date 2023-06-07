إعدام 129 كيلوجرام أغذية فاسدة وتحرير 60 محضرا خلال حملة صحية بمدينة دهب

شنت إدارة مراقبة الأغذية بمديرية الصحة بجنوب سيناء، اليوم الأربعاء، حملة صحية لتفتيش على أماكن تداول الأغذية والمشروبات بمدينة دهب، وذلك تنفيذًا لتوجيهات اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، بتكثيف الحملات الصحية للتأكد من صحة وسلامة الأغذية المتداولة تزامنًا مع قرب عيد الأضحى المبارك، لضمان تقديم غذاء صحي لمواطني المحافظة وزوارها.

وقال الدكتور عبدالتواب عريضة، وكيل وزارة الصحة بجنوب سيناء، إن الحملة قامت بالمرور على 27 منشأة بمدينة دهب، وأسفرت عن تحرير 60 محضرًا متنوعًا، بواقع 25 محضر عدم نظافة، و35 محضر عدم حمل شهادة صحية للعاملين بالأغذية.

وأوضح، في تصريح اليوم، أنه تم إعدام 129 كيلوجرام أغذية غير صالحة للاستخدام الآدمي، و37 لتر مشروبات منتهية الصلاحية، وسحب 7 عينات للتحليل وإرسالها إلى المعامل المركزية لبيان مدى صلاحيتها للاستهلاك الآدمي.

وأكد تكثيف الحملات الصحية بكل مدن المحافظة خلال الفترة المقبلة، لضمان توفير غذاء صحي للمواطنين.