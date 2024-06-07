 تحرير 6 محاضر وإعدام 15 كيلو لحوم في حملة على محال الجزارة بالإسماعيلية - بوابة الشروق
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تحرير 6 محاضر وإعدام 15 كيلو لحوم في حملة على محال الجزارة بالإسماعيلية

أميرة محمدين
نشر في: الجمعة 7 يونيو 2024 - 12:16 ص | آخر تحديث: الجمعة 7 يونيو 2024 - 12:18 ص

شنت إدارة مراقبة الأغذية بمديرية الصحة بالإسماعيلية، حملة على بعض المنشآت الغذائية بمدينة القصاصين وفقا لخطة التأمين الطبى لاحتفالات عيد الأضحى بتكثيف المرور على الأسواق ومنافذ بيع اللحوم المصنعة والمجمدة ومحال الجزارة وشوادر اللحوم والمجازر والتأكد من توافر الاشتراطات الصحية وعرض اللحوم بطريقة صحية ومراقبة نقل اللحوم في سيارات مطابقة للشروط حفاظا على الصحة العامة للمواطنين.

وأسفرت الحملة عن إعدام 15 كيلو من اللحوم غير الصالحة للاستهلاك الآدمي وسحب 5 عينات للفحص، وتحرير محضري جنحة صحية و4 محاضر نظافة عامة، واتخاذ اللازم تجاه المخالفات التى رصدتها الحملة لعدم وجود الاشتراطات الصحية الواجب توافرها.

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