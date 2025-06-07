محمد عبد الشافي: فخور بأنني كنت جزءا من تاريخ الزمالك

أعرب محمد عبد الشافي، نجم نادي الزمالك، عن امتنانه وفخره الشديدين بخوضه مشواره الكروي مع القلعة البيضاء، وذلك عقب تتويج الفريق بلقب كأس مصر للمرة الـ29 في تاريخه، بعد الفوز على بيراميدز بركلات الترجيح في نهائي مثير.

وقال عبد الشافي في تصريحات لقناة الزمالك:" أبارك لجماهير الزمالك في ظل الظروف الصعبة، والحصول على البطولة هو تتويج لمجهود الجميع. لا أجد الكلمات لوصف سعادتي".

وأضاف: "الاعتزال ووداع الجماهير واللاعبين قرار صعب للغاية، لكنني أتشرف بأنني كنت جزءًا من هذا النادي العظيم".

وكانت هذه المباراة هي الأخيرة لعبد الشافي بقميص الزمالك قبل إعلان اعتزاله كرة القدم، لتكون نهاية مشرفة لمسيرة حافلة بالإنجازات والألقاب.

وشهدت المباراة النهائية بين الزمالك وبيراميدز تعادلاً إيجابيًا بهدف لكل فريق في الوقتين الأصلي والإضافي، قبل أن يحسم "الفارس الأبيض" اللقب عبر ركلات الترجيح.

وبهذا التتويج، يضيف الزمالك اللقب رقم 29 في تاريخه في بطولة كأس مصر، والأول له في المسابقة منذ موسم 2020–2021، رافضًا إنهاء الموسم دون ألقاب.

كما كرّس الزمالك عقدته لبيراميدز في نهائيات الكأس، بعدما تفوق عليه للمرة الثانية، عقب فوزه الكبير بثلاثية نظيفة في نهائي موسم 2018–2019.

وفشل بيراميدز في الحفاظ على لقبه الذي توج به في النسخة الماضية، ليضيع حلم التتويج الثاني في تاريخ النادي بالبطولة المحلية العريقة.