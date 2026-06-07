أعلنت الإدارة المركزية للسياحة والمصايف بالإسكندرية برئاسة أحمد إبراهيم، حالة شواطئ المحافظة اليوم، مؤكدة أن الأجواء المعتدلة ونسائم البحر المنعشة جعلت من اليوم فرصة مثالية للاستمتاع بكورنيش الإسكندرية والشواطئ، وسط نسب إشغال متوسطة تسمح للرواد بقضاء أوقات هادئة ومميزة على البحر.

وأوضحت السياحة والمصايف، أن جميع شواطئ القطاع الشرقي ميامي وستانلي رفعت الراية الخضراء، بما يشير إلى أن حالة البحر آمنة ومناسبة للسباحة، فيما رفعت شواطئ حي وسط الراية الصفراء، الأمر الذي يستوجب السباحة بحذر والالتزام الكامل بتوجيهات رجال الإنقاذ حفاظًا على سلامة المصطافين.

وفي القطاع الغربي ومنطقة العجمي، رفعت جميع الشواطئ، الراية الصفراء، بما يعني ضرورة توخي الحذر أثناء السباحة واتباع تعليمات فرق الإنقاذ، بينما رفعت الشواطئ المغلقة بالقطاع الغربي في العجمي والدخيلة الراية الحمراء التي تحظر السباحة بشكل كامل حفاظًا على الأرواح.

وأكدت الإدارة المركزية للسياحة والمصايف، استمرار المتابعة الميدانية لحالة الشواطئ وتوفير الخدمات اللازمة للمصطافين، داعية المواطنين إلى الالتزام بالرايات الإرشادية وتعليمات المنقذين لضمان قضاء يوم آمن وممتع على شواطئ عروس البحر المتوسط.

وناشدت الإدارة، المواطنين التواصل الفوري في حال وجود أي شكوى أو مشكلة من خلال أرقام غرفة عمليات الإدارة المركزية للسياحة والمصايف، التي تعمل على مدار اليوم لتلقي البلاغات والاستفسارات ومتابعتها.