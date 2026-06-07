إندونيسيا تترقب موافقة أمريكية على 18 إعفاءً جمركيًا لدعم صادراتها

أعلنت وزارة تنسيق الشئون الاقتصادية في إندونيسيا أن مكتب الممثل التجاري الأمريكي يخطط للموافقة على 18 طلبا للإعفاءات من الرسوم الجمركية التي قدمتها إندونيسيا بموجب التحقيق في المادة رقم 301، من قانون التجارة الأمريكي.

ومن المتوقع أن تقدم تلك الخطوة حافزا اقتصاديا كبيرا للقطاع الصناعي الوطني وتقلص من تكاليف التصدير وتزيد من القدرة التنافسية للسلع الرئيسية الإندونيسية في السوق المحلية الأمريكية، حسب وكالة أنتارا نيوز الإندونيسية للأنباء اليوم الأحد.

وأعرب وزير تنسيق الشئون الاقتصادية، أيرلانجا هارتارتو في بيان، ورد في جاكرتا اليوم الأحد عن تقديره لجاميسون جرير، السفير لدى مكتب الممثل التجاري الأمريكي لتواصله الشامل واستجابته الإيجابية خلال عملية تقييم الرسوم الجمركية.

وأضاف الوزير أن تعزيز علاقة العمل بين الطرفين هي بمثابة قوة دافعة وراء تحقيق تلك الاتفاقيات المهمة، التي من المتوقع أن تفيد الشركات الإندونيسية.