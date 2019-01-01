نيجيريا توقع وثيقة الانضمام لاتفاقية التجارة الحرة القارية الأفريقية

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وقع الرئيس النيجيرى محمد بخارى اليوم الأحد على وثيقة انضمام بلاده إلى اتفاقية التجارة الحرة القارية الأفريقية خلال الجلسة الافتتاحية للقمة الأفريقية الاستثنائية التى بدأت بنيامى – عاصمة النيجر اليوم وتستمر حتى غد الاثنين .

وسوف يطلق الزعماء الأفارقة اتفاقية التجارة الحرة الأفريقية رسميا خلال قمة نيامى التى يترأسها الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وستعد منطقة التجارة الحرة القارية، التى دخلت حيز التنفيذ فى 30 مايو الماضى، أكبر منطقة للتجارة الحرة على المستوى العالمى منذ تأسيس منظمة التجارة العالمية عام 1995 حيث تضم أكثر من 2ر1 مليار مستهلك وناتج محلى إجمالى يقدر بنحو 4ر3 تريليون دولار.

وسوف تسهم منطقة التجارة الحرة القارية فى زيادة حجم التجارة البينية الأفريقية من 17% إلى 60% بحلول عام 2022، وتقليص السلع المستوردة بشكل رئيسى وبناء القدرات التصنيعية والإنتاجية وتعزيز مشروعات البنية التحتية بالقارة الأفريقية.

وتعد أريتريا الدولة الأفريقية الوحيدة التى لم توقع اتفاقية التجارة الحرة القارية الأفريقية التى أقرتها برلمانات 24 دولة أفريقية .