خاص لـ«الشروق»: مجلس اتحاد الكرة الجديد مدته سنة واحدة

كشف شريف العريان سكرتير عام اللجنة الأولمبية في تصريح خاص لـ"الشروق" أن مجلس الإدارة الجديد لاتحاد الكرة سيتولى إدارة شئون الاتحاد لمدة عام واحد لاستكمال الدورة الانتخابية الحالية، على أن يتم إجراء الانتخابات بشكل طبيعي في الفترة المحددة لها في 2020 مع باقي الاتحادات الأخرى.

وأوضح العريان في تصريحه: "في حالة استقالة جميع أعضاء المجلس يدعو المدير التنفيذي والمدير المالي للانتخابات في أقرب جمعية عمومية عادية لاستكمال الدورة الحالية التي تنتهي على جميع الاتحادات في 2020 بعد الدورة الأولمبية، وبعدها يتم الدعوة لانتخاب مجلس إدارة جديد تنتهي ولايته في 2024".

جدير بالذكر أن مجلس إدارة اتحاد الكرة برئاسة هاني أبوريدة تقدم باستقالته عقب خسارة المنتخب الوطني أمس أمام جنوب إفريقيا بهدف نظيف، وخروجه من دور الـ16 من بطولة كأس الأمم الإفريقية التي تستضيفها مصر حتى 19 يوليو الجاري.