استبعاد وزير الداخلية كاستانير من التشكيلة الجديدة للحكومة الفرنسية

تضمنت التشكيلة الجديدة للحكومة الفرنسية، تعيين وزير الموازنة السابق جيرالد دارمانين، المنتمي لتيار يمين الوسط وزيرا للداخلية بدلا من كريستوف كاستانير.

ووجه تيار اليسار انتقادات لوزير الداخلية السابق كاستانير وذلك نتيجة التعامل القاسي لقوات الشرطة الفرنسية مع الاحتجاجات.

كما أغضب وزير الداخلية الفرنسي السابق نقابات الشرطة من خلال إعلانه إصلاحات محدودة لمعالجة المزاعم المتعلقة بممارسات العنصرية والوحشية.

كما عين الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أحد أشهر محامي الدفاع في البلاد ،إريك دوبوند موريتي، ليترأس منصب وزير للعدل في الحكومة التي يقودها جان كاستيكس.

وبعد أسبوع من فوز مرشحي حزب الخضر بست مدن رئيسية في الانتخابات البلدية، أسند الرئيس ماكرون حقيبة وزارة البيئة للنائبة البارزة عن حزب الجمهورية إلى الأمام، باربرا بومبيلي، التي كانت عضوة في السابق بحزب الخضر.