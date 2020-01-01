انخفض متوسط إنفاق الأسر في اليابان بنسبة قياسية بلغت 2ر16% في مايو مقارنة بالشهر نفسه من العام السابق، وفقا لتقرير حكومي صدر اليوم الثلاثاء، وسط تقييد النشاط الاقتصادي جراء جائحة فيروس كورونا.

ويأتي الانخفاض أكثر حدة من متوسط بنسبة 3ر12% توقعه محللون استطلعت صحيفة "نيكاي بينزنس" الاقتصادية آراؤهم، وفي أعقاب انخفاض بنسبة 1ر11% في أبريل.

وحتى قبل الجائحة، تلقى الاقتصاد الياباني - ثالث أكبر اقتصاد في العالم - صفعة كبيرة من زيادة ضريبة الاستهلاك الحكومية إلى 10% من 8% في أول أكتوبر.

وانخفض متوسط إنفاق الأسر منذ تلك الزيادة.

وانزلق الاقتصاد إلى ركود، حيث تقلص بمعدل سنوي قدره 2ر2% في الربع الأول، بعد انكماش بنسبة 2ر7% في الربع الأخير من عام 2019.