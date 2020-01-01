 البدري: الهجوم علينا بسبب مستوى المنتخب غير مبرر - بوابة الشروق
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البدري: الهجوم علينا بسبب مستوى المنتخب غير مبرر

محمود عيسى
نشر في: الثلاثاء 7 يوليه 2020 - 1:40 ص | آخر تحديث: الثلاثاء 7 يوليه 2020 - 1:40 ص

انتقد حسام البدري المدير الفني للمنتخب الوطني، الهجوم الذي تعرض له بعد تعادله مع الفراعنة في أول جولتين أمام جزر القمر وكينيا في تصفيات أمم إفريقيا 2021.

وقال البدري خلال استضافته على قناة «النهار»:" بعد قيادتنا للمنتخب انا والجهاز المعاون واجهنا مشاكل كثيرة أبرزها كم الإصابات والغيابات".

وأضاف:" بالطبع لم أكن راضيا عن خسارتنا 4 نقاط كاملة في الجولة الأولى والثانية، ولكنها فترة كانت صعبة علينا بسبب توقف الدوري لأكثر من 30 يوما وغياب القوام الأساسي".

 وأكمل:" الانتقادات غير مبررة في ظل عدم تواجد العناصر الأساسية بغياب أكثر من محترف، منها غياب صلاح للإصابة وانضمام رمضان صبحي للمنتخب الأوليمبي استعدادا لبطولة أمم أفريقيا تحت 23 سنة التي نظمت في مصر وتوجنا باللقب".

وتابع:" أسعى للحفاظ على العناصر الموهوبة في المنتخب التي تملك الخبرات مع أهمية القيام بعملية الإحلال والتجديد".

وأتم:" هناك تعاون إيجابي بيني وبين شوقي غريب للتنسيق حول وضعية اللاعبين، لدينا مباريات رسمية تعطي الأولوية للمنتخب الأول عن الأوليمبي


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