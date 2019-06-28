روسيا تتعهد بالرد بالمثل على عقوبات بريطانية جديدة

قال المتحدث باسم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اليوم الثلاثاء إن بلاده ستعلن ردا مماثلا على العقوبات الجديدة التي فرضتها بريطانيا بحق أفراد روس.

ونقلت وكالة "تاس" الروسية عن المتحدث ديمتري بيسكوف القول إن "مبدأ المعاملة بالمثل سيطبق إلى الحد الذي يتناسب مع مصالح روسيا الاتحادية".

وكانت الحكومة البريطانية أعلنت أمس أنها بصدد فرض عقوبات بحق 25 فردا روسيا، من بينهم رئيس لجنة التحقيق العليا في روسيا الاتحادية ألكسندر باستريكين.

وقالت الحكومة البريطانية، في بيان، إن المواطنين الروس "متورطون في سوء معاملة ومقتل مدقق الحسابات سيرجي ماجنيتسكي الذي كشف عن فساد واسع لمجموعة من مسؤولي الضرائب وأفراد الشرطة في روسيا".

وتوفي ماجنيتسكي خلال احتجازه على ذمة التحقيقات في موسكو عام 2009 ، بعد أن ظل محتجزا لمدة عام بتهمة التورط في تهرب ضريبي.