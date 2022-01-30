الخارجية السودانية تطالب المبعوث الأممي بتحري الدقة والالتزام بالحيادية

استدعت وزارة الخارجية السودانية، رئيس بعثة الأمم المتحدة فولكر بيرتس، بشأن إضافة توقيعات مبعوثي الاتحاد الإفريقي ومنظمة الإيقاد، إلى خطاب أرسلته الآلية الثلاثية إلى قوى سياسية عن العملية السياسية.



وفي 5 يوليو الجاري، أرسلت الآلية الثلاثية خطابا مذيل بتوقيع مبعوثي الاتحاد الأفريقي ومنظمة الإيقاد، إلى القوى التي شاركت في اجتماع 8 يوليو، تفيدها بإلغاء طريقة الحوار العسكري ــ المدني، بعد ثلاث أيام من إبلاغها قادة الجيش عدم مشاركتهم في العملية السياسية في الوقت الراهن.



وقالت الآلية الثلاثية، الأربعاء، إن الخطاب حمل توقيع المبعوثين عن طريق الخطأ، كما لم يجري استشارتهما بشأن نص الخطاب لأنهما خارج السودان، لكن أشارت إلى أن الآلية وافقت على الخطوات الواردة فيه.



وقالت مصادر دبلوماسية، لـ«سودان تربيون»، اليوم الخميس؛ إن «وزارة الخارجية استدعت فولكر بيرتس، بشأن تزوير توقيع مبعوثي الاتحاد الأفريقي ومنظمة الإيقاد في الخطاب المرسل إلى القوى التي شاركت في اجتماع 8 يوليو».



وأشارت إلى أن فولكر مثل أمام وكيل وزارة الخارجية دفع الله الحاج، موضحة أن «وزارة الخارجية لديها ملاحظات على أداء البعثة الأممية، خلال الفترة الأخيرة».



وبحسب ما أفادته فضائية «العربية» في خبر عاجل لها، طالبت الوزارة من المبعوث الأممي فولكر بيرتس بتحري الدقة والالتزام بالحيادية، مشددة على أهمية تسهيل الآلية الثلاثية الحوار، وفقا لخطة واضحة وبآجال معلومة.