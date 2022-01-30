 فرنسا تسجل 154 ألفا و816 إصابة جديدة بكورونا و53 حالة وفاة - بوابة الشروق
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فرنسا تسجل 154 ألفا و816 إصابة جديدة بكورونا و53 حالة وفاة

د ب أ
نشر في: الخميس 7 يوليه 2022 - 8:59 ص | آخر تحديث: الخميس 7 يوليه 2022 - 8:59 ص

سجلت فرنسا 154 ألفا و816 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، و53 حالة وفاة مرتبطة بالوباء، خلال الساعات الـ 24 الماضية، وفقا لبيانات جامعة جونز هوبكنز الأمريكية اليوم الخميس.

وترتفع بذلك الإصابات المؤكدة بالفيروس في البلاد إلى 32 مليونا و16 ألفا و207 ، والوفيات إلى 150 ألفا و893 .

وأظهرت بيانات جونز هوبكنز اليوم أيضا أنه تم إعطاء 148 مليونا و63 ألفا و245 جرعة من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا المستجد في فرنسا حتى الآن.

يشار إلى أن جرعات اللقاح وأعداد السكان الذين يتم تطعيمهم هي تقديرات تعتمد على نوع اللقاح الذي تعطيه الدولة، أي ما إذا كان من جرعة واحدة أو جرعتين.


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