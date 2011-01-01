100 يوم صحة بالغربية تقدم 98 ألفا و157 خدمة طبية للمواطنين

قال الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية أن المبادرة الرئاسية 100 يوم صحة والتي تنفذها مديرية الصحة داخل قرى ومدن المحافظة، قدمت خدماتها منذ انطلاق المبادرة وحتى اليوم، 98 ألفا و157 خدمة طبية، حيث قدمت الأطقم الطبية خدماتها اليوم لعدد 15 ألفا و388 من خلال 165 فريق من فرق المبادرات الرئاسية (المتحركة والثابتة) لتقديم خدمات " فحص صحة المرأة - والأمراض المزمنة والاعتلال الكلوي، الأم والجنين، السمعيات، التقزم والأنيميا، كبار السن، قلبك أمانة".

وأشار محافظ الغربية أن المبادرة قد شملت أيضاً تنفيذ عدة فاعليات قدمت التثقيف الصحي لنحو 4720 منتفع من خلال فرق التواصل المجتمعي والتثقيف الصحي والتمريض المدرب على ذلك في جميع الإدارات الصحية بالمحافظة.

ومن جانبه أوضح الدكتور أسامة بلبل وكيل وزارة الصحة أن عدد المنتفعين بالمبادرة الرئاسية للكشف المبكر عن الأمراض المزمنة والاعتلال الكلوي قد بلغ 4170 منتفع ، بينما استفادت 4573 سيدة من مبادرة صحة المرأة، كما قدمت سيارات القوافل الطبية المتواجدة بالإدارات الخدمات الطبية لـ 99 حالة والعلاج لـ 86 منهم إلى جانب الفحص بمبادرة السمعيات لـ 171 طفل من حديثي الولادة كما تم فحص 771 سيدة بمبادرة الأم والجنين وتقديم خدمات تنظيم الأسرة والوسائل لنحو 5373 منتفعة.