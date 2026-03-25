سي إن إن: إيران تفضل التفاوض مع فانس بدلا من ويتكوف وكوشنر

نقلت شبكة (سي إن إن) الإخبارية الأمريكية عن مصدرين إقليميين أن ممثلين إيرانيين أبلغوا إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنهم لا يرغبون في استئناف المفاوضات مع المبعوث الخاص ستيف ويتكوف وصهر ترامب جاريد كوشنر، وأنهم يفضلون بدلا من ذلك الانخراط مع نائب الرئيس جيه دي فانس.

وأضاف المصدران أن الرسالة، التي نقلت عبر قنوات خلفية إلى الولايات المتحدة، تشير إلى أن طهران ترى أن المناقشات بمشاركة ويتكوف وكوشنر لن تكون مثمرة، في ظل فجوة الثقة بعد انهيار المفاوضات قبيل شن إسرائيل والولايات المتحدة عمليات عسكرية.

وأوضحا أن فانس، على عكس ويتكوف وكوشنر، بل وحتى وزير الخارجية ماركو روبيو، ينظر إليه على أنه أكثر تعاطفا مع إنهاء الحرب.

وقال أحد المصادر: "الانطباع السائد هو أن فانس يسعى إلى إنهاء الصراع".