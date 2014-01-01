الجيش الأوكراني يعلن عن نجاحات في باخموت التي تسيطر عليها روسيا

قال الجيش الأوكراني إنه حقق المزيد من النجاحات في مدينة باخموت التي تسيطر عليها روسيا في منطقة دونيتسك الشرقية.

وقال المتحدث باسم هيئة الأركان العامة الأوكرانية أندريه كوفاليف، في بيان، اليوم الجمعة: "في منطقة كليشيفكا، حققوا نجاحا جزئيا، فضلا عن تعزيزهم للمواقع".

وتمتلك منطقة كليشيفكا الواقعة جنوب باخموت أرضا مرتفعة مهمة، ولكن وفقا لمصادر روسية، لم يتمكن الأوكرانيون من الاستيلاء عليها حتى الآن.

وأضاف البيان أن الجيش الأوكراني يمارس ضغوطا أيضا على القوات الروسية شمال باخموت.

وتستمر القوات الروسية في السيطرة على أكثر من 45 ألف كيلومتر مربع في جنوب أوكرانيا، بخلاف شبه جزيرة القرم وأجزاء من دونيتسك في الجنوب، التي تم احتلالها في عام 2014.