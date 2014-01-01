 الجيش الأوكراني يعلن عن نجاحات في باخموت التي تسيطر عليها روسيا - بوابة الشروق
الجمعة 7 يوليه 2023 2:06 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد مشاركة الصف الثاني من لاعبي الأهلي في مباريات الدوري بعد اقتراب حسم اللقب؟

النتـائـج تصويت

الجيش الأوكراني يعلن عن نجاحات في باخموت التي تسيطر عليها روسيا

كييف (د ب أ)
نشر في: الجمعة 7 يوليه 2023 - 1:24 م | آخر تحديث: الجمعة 7 يوليه 2023 - 1:24 م

قال الجيش الأوكراني إنه حقق المزيد من النجاحات في مدينة باخموت التي تسيطر عليها روسيا في منطقة دونيتسك الشرقية.

وقال المتحدث باسم هيئة الأركان العامة الأوكرانية أندريه كوفاليف، في بيان، اليوم الجمعة: "في منطقة كليشيفكا، حققوا نجاحا جزئيا، فضلا عن تعزيزهم للمواقع".

وتمتلك منطقة كليشيفكا الواقعة جنوب باخموت أرضا مرتفعة مهمة، ولكن وفقا لمصادر روسية، لم يتمكن الأوكرانيون من الاستيلاء عليها حتى الآن.

وأضاف البيان أن الجيش الأوكراني يمارس ضغوطا أيضا على القوات الروسية شمال باخموت.

وتستمر القوات الروسية في السيطرة على أكثر من 45 ألف كيلومتر مربع في جنوب أوكرانيا، بخلاف شبه جزيرة القرم وأجزاء من دونيتسك في الجنوب، التي تم احتلالها في عام 2014.


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك