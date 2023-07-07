محافظ قنا يشهد إنتاج أول قطفة عسل نحل طبيعي بمشروعات الأمن الغذائي

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شهد اللواء أشرف الداودي محافظ قنا، اليوم الجمعة، إنتاج أول قطفة عسل نحل طبيعي نقي أورجانيك عالي الجودة بمشروع تربية النحل وإنتاج العسل بمشروعات الأمن الغذائي بمنطقة المعنا.

وقال المحافظ إن عسل النحل المعبأ يتميز بالجودة العالية كونه طبيعي، حيث يتم إنتاجه عن طريق النحل الذي يجمع الرحيق من أزهار النباتات المختلفة بمشروعات الأمن الغذائي، لذلك فهو يحتوي على العديد من العناصر الغذائية الهامة من معادن وفيتامينات وبروتينات تجعله غذاء طبيعي متكامل مفيد لصحة الجسم.

وأضاف أن التوسع في مشروع تربية النحل وإنتاج العسل، نظرا لكونه من المشروعات التي تحقق مردودا اقتصاديا عاليا، بالإضافة إلى كونها توفر عنصرا غذائيا للمواطنين يتميز بكونه غذاء آمن وصحي.

وأشار إلى أنه سيتم طرح عبوات عسل نحل وشمع العسل بمنافذ بيع السلع الغذائية التابعة للمحافظة بمدينة قنا والوحدات المحلية؛ لبيعها للمواطنين بأسعار تنافسية مخفضة بالمقارنة مع أسعار السوق الخارجي.