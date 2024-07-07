ستارمر يعد بالعمل من أجل مصلحة اسكتلندا مع بداية جولة في أنحاء المملكة المتحدة

قال رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر أن حكومته العمالية سوف تعمل على خدمة مصلحة "عموم اسكتلندا"، وذلك في بداية جولة يقوم بها في المملكة المتحدة.

وأضاف ستارمر أنه يسعى إلى "إعادة ضبط فورية" للعلاقة بين حكومة وستمنستر وأقاليم المملكة المتحدة بينما يستعد لإجراء محادثات مع القادة في اسكتلندا وأيرلندا الشمالية وويلز.

وفي حديثه في إدنبره، قال ستارمر إن أعضاء البرلمان البريطاني الـ 37 من حزب العمال المنتخبين في اسكتلندا "سيحدثون التغيير" الذي يريده المواطنون، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء البريطانية (بي أيه ميديا).

وتابع ستارمر، الذي ظهر إلى جانب زعيم حزب العمال الاسكتلندي أنس ساروار: "لدينا هذا الفريق ليكون جزءا من الحكومة، ويجلس على مقاعد الحكومة، ويعمل الجميع على تحقيق مصلحة اسكتلندا."

وأضاف ستارمر: "هذا الفريق هنا، وحزب العمال بأكمله في الحكومة وأنا نعمل من أجل اسكتلندا".

واستطرد قائلا "نحن نحكم بتواضع، ونشكر كل شخص في اسكتلندا وضع ثقته وإيمانه بحزب العمال لإحداث التغيير الذي يحتاج إليه".