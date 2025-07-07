تقدم مرشح واحد، اليوم الاثنين، بأوراقه إلى اللجنة العليا المشرفة على أعمال تلقي طلبات الترشح لانتخابات مجلس الشيوخ 2025 في محافظة الإسكندرية، ليىتفع بذلك العدد إلى 13 مرشحًا، خلال 3 أيام.

وتقدم يسري محمد خليفة، حزب المصريين الأحرار، بأوراق ترشحه خلال اليوم الثالث، ليضاف إلى من تقدموا في اليوم الثاني، وهم كلٍ من: شوقي عبد الجيد الفقي، مستقل، ومروة السعيد، وأيمن مرسي، والأخيرين عن حزب الإصلاح والنهضة.

وكان اليوم الأول لفتح باب الترشح شهد تقدم 9 أشخاص بأوراقهم وهم كلٍ من: مصطفى أبوزهرة، وعمر خميس الغنيمي، وعبدالله سعداوي ضيف الله، عن حزب مستقبل وطن، وأحمد سعيد طرمان، حزب الشعب الجمهوري، وإيهاب زكريا، حزب الجبهة الوطنية، ورجائي عزت، وطارق الوكيل، عن حزب حماة الوطن، ومعتز محمود، حزب الإصلاح والنهضة، وراضي النشرتي، مستقل.

وبدأت اللجنة تلقي طلبات الترشح، السبت الماضي، ويستمر ذلك حتى الخميس المقبل 10 يوليو، وذلك بمجمع محاكم الإسكندرية، حيث تستقبل اللجنة الراغبين في الترشح من الساعة 9 صباحًا، وحتي 5 مساء، عدا اليوم الأخير، فينتهي الساعة 12 ظهرًا.

وفي سياق متصل جرى تجهيز 8 لجان طبية لإجراء الكشف الطبي الإلزامي على المتقدمين للترشح على مستوى الإسكندرية، وهي: المجلس الطبي العام، ومستشفيات الجمهورية، وأبو قير، والعامرية، ورأس التين، وشرق المدينة، والقباري، والعجمي.



وألزم القانون طالب الترشح بتقديم عدد من المستندات وهي: "بيان يتضمن السيرة الذاتية للمترشح، وبصفة خاصة خبرته العلمية والعملية، صحيفة الحالة الجنائية لطالب الترشح، بيان ما إذا كان مستقلاً أو منتميًا إلى حزب، واسم هذا الحزب".



وبالإضافة إلى تقديم "إقرار ذمة مالية له ولزوجه وأولاده القصر، شهادة المؤهل الجامعي أو ما يعادله على الأقل، شهادة تأدية الخدمة العسكرية الإلزامية أو ما يفيد الإعفاء من أدائها قانونا، إيصال إيداع مبلغ 30 ألف جنيه تودع خزانة المحكمة الابتدائية المختصة بصفة تأمين".