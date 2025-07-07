بري عن اجتماعه مع المبعوث الأمريكي: تناول هواجس اللبنانيين ومطالب حزب الله

استقبل رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري، في مقر الرئاسة الثانية في عين التينة، السفير الأمريكي في تركيا الموفد الخاص إلى لبنان وسوريا توماس براك والوفد المرافق، بحضور السفيرة الأمريكية لدى لبنان ليزا جونسون، والمستشار الإعلامي لرئيس المجلس علي حمدان.

وبحسب ما نشرته وكالة الأنباء اللبنانية، مساء الاثنين، تناول اللقاء الذي استمر لأكثر من ساعة، تطورات الأوضاع في لبنان والمنطقة والمستجدات السياسية والميدانية.

واعتبر الرئيس بري الاجتماع «جيداً وبناءً، آخذاً بحرص كبير مصلحة لبنان وسيادته وهواجس اللبنانيين كافة، وكذلك مطالب حزب الله».

وفي وقت سابق، أعلن المبعوث الأمريكي أنه «راض» حيال ردّ السلطات اللبنانية على طلب واشنطن بشأن نزع سلاح حزب الله، محذّرا في الوقت نفسه من أن لبنان «سوف يتخلّف عن الركب» إن لم يتحرك تماشيا مع التغيرات الإقليمية الحاصلة.

وخلال زيارة سابقة إلى بيروت في يونيو الماضي، سلّم باراك إلى المسئولين اللبنانيين رسالة من الإدارة الأمريكية تطلب التزاما رسميا بنزع سلاح حزب الله قبل نهاية العام، بحسب مصدر رسمي لبناني.

وقدم فريق الرئيس اللبناني للمبعوث الأمريكي ردا من سبع صفحات على المقترح الذي قدمه في 19 يونيو.

واعتبر باراك أن «حزب الله هو حزب سياسي، وله جانب مسلح أيضا»، مضيفًا: «يحتاج حزب الله إلى أن يرى أن هناك مستقبلا لهم، وأن هذا الطريق ليس معدّا ليكون ضدّهم فقط، وأن هناك تقاطعا بين السلام والازدهار لهم أيضا».

ويأتي ذلك غداة إعلان الأمين العام لحزب الله نعيم قاسم، أن التهديدات الإسرائيلية لن تدفع حزبه إلى «الاستسلام».

وطالب أولًا بأن «تنسحب إسرائيل من الأراضي المحتلة، وتوقف عدوانها وطيرانها، وإعادة الأسرى، ثم يبدأ الإعمار».