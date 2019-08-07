توني موريسون، هي كاتبة روائية عالمية، أمريكية الجنسية، ولدت في أوهايو بولاية نيويورك في 18 فبراير عام 1931، وهي روائية وكاتبة مقالات ومحررة ومعلمة وأستاذة في جامعة برينستون، بولاية نيوجيرسي في الولايات المتحدة الأمريكية.

توفيت موريسون أمس الثلاثاء، تاركة وراءها رصيدًا لا يستهان به من الروايات، التي اتسمت نصوصها بالطابع الملحمي التاريخي المتماسك في بنائه، وكانت تتمركز حول قضايا العرق والهوية والعائلة، وكانت تقدمها دائمًا من وجهة نظرها كامرأة أمريكية سمراء.

ولدت موريسون بين 4 أطفال، لعائلة أميركية من أصول إفريقية، وبدأ وجدانها الأدبي يتشكل عندما رأت ممارسات عنصرية صد السمر في أوهايو، لتقرر بعدها نبذ العنصرية بجميع أشكالها وهو ما وضح من خلال كتاباتها التي طلما روت فيها قصصًا من وجهة نظر امرأة أمريكية سمراء.

نشأت على قيم راسخة، فكان والدها يغرس فيها شعورها بالتراث واللغة من خلال إخبارها بالحكايات الشعبية الأفريقية الأمريكية، وقصص الأشباح والأغاني الإفريقية.

حصلت على جائزة "نوبل للآداب"، وهي أرفع الجائز الأدبية على الإطلق، كما حصلت على جائزة "بوليتزر للآداب" عن روايتها الثانية "محبوبة"، وكانت أولى رواياتها تحمل باسم "العين الأشد زرقة"، كانت أصدرتها في عام 1971، بحسب وكالة أبناء الشرق الأوسط.

في عام 1949، التحقت بجامعة هاورد السوداء التاريخية، الواقعة في قلب العاصمة، والتي حصلت منها على بكالوريوس اللغة الإنجليزية، وهناك وجدت مطاعم وحافلات مفصولة عرقيًا لأول مرة.

بدأت عملها في دار نشر راندوم هاوس، وبعد عامين من العمل انتقلت موريسون لفرع الدار في نيويورك حيث أصبحت أول إمرأة سمراء تترأس مكتب التحرير.

ومن خلال منصبها في الدار تمكنت موريسون من لعب دورًا حيويًا في جلب الأدب الأسود إلى التيار الأدبي الرئيسي في أمركيا، فكان أحد الكتب الأولى التي عملت عليها هو الأدب الإفريقي المعاصر الرائد (1972)، وهي مجموعة تضمنت أعمالًا للكتاب النيجيريين وول سوينكا وتشينوا أتشيبي والكاتب المسرحي الجنوب أفريقي أثول فوجارد.

قامت موريسون برعاية جيل جديد من المؤلفين الأمريكيين من أصل أفريقي، منهم توني كيد بامبارا، أنجيلا ديفيز، وجايل جونز، الذين اكتشفت موريسون كتاباتهم، بالإضافة لإصدار سيرة ذاتية للملاكم الأفريقي محمد علي كلاي.

حصلت موريسون على ميدالية الحرية الأمريكية من الرئيس الأمريكية السابق باراك أوباما، وتعتبر هي تعتبر من كبار الأدباء الولايات المتحدة الأمريكية في العصر الحديث.