محافظ كفرالشيخ: خطة لتجديد شبكات الجهد المنخفض بتكلفة 9 ملايين جنيه

قال الدكتور إسماعيل عبد الحميد طه، محافظ كفرالشيخ، إنه يتم إحلال وتجديد شبكات الجهد المنخفض بعدد من قرى المحافظة بتكلفة إجمالية 9 ملايين و226 ألف جنيه.

وأوضح المحافظ أن الخطة تضمنت " تركيب محولات (العتارسة- مدخل المصيف- الميدان) ببرج البرلس بتكلفة 551 ألف جنيه، وعزب (الحدادين – الخضيري - كفر عسكر- كفر الدوار- كلش - سيدى نصر- حسبو- المدرسة بالاتحاد) بقرى شرق كفرالشيخ بتكلفة مليون و219 ألف و48 جنيه، ومحولات ( الطوبجي – التوسعات – صباحي – رأس الحكمة – ضيف الله – أبوعاصي – عبدالرازق فرج – العساس – الشهابية الشرقي – الأصدقاء – حطيبه) ببلطيم بتكلفة مليون و 347 ألف و27 جنيه، و (74 - 49 - اللوتس – الديباويه – كشك الحاج على بالمدينة – عمر بن عبد العزيز- محمد على – عبد الشافي حجازي – كوم التين – محول قرية 72 - أبوسعيد الكوم) بالرياض بتكلفة مليون 788 ألف و74 جنيه، وقرى (الكنيسة – الشباسية – القزاز – عبد اللاه – السيالة) بقرى شمال دسوق بتكلفة مليون 252 ألف و57 جنيه، و(الطيبة – الجزيرة – سالم – حميدة - الطرفاية – العنابر – الشبورة – قرية الجدية) بقرى الحامول بتكلفة مليون و553 ألف و 69 جنيه، وشلوبه بمدينة الحامول بتكلفة 160 ألف و19 جنيه، و(أبوطالب – الشافعي اللبان – التلبانى – خنيفر – النشيف – معروف – سويلم – كشك المحرقة – علي بن ابى طالب – أبو شليل – الجبانة) بفوه بتكلفة مليون 353 جنيه و12 جنيه".

وأكد محافظ كفرالشيخ، أن التوسعات العمرانية وإنشاء المشروعات الخدمية الجديدة لابد أن يتوازى مع جميع المرافق والخدمات، وبخاصة قطاع الكهرباء؛ ما استلزم تركيب مغذيات إضافية، لتلبية احتياجات المواطن اليومية من الطاقة الكهربائية اللازمة، لافتًا إلى أن الفترة القادمة تشهد العديد من المشروعات الخدمية، ومشروعات البنية التحتية، فضلًا عن رفع كفاءة الخدمات للمواطنين.