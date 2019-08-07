 صافرة مصرية في بطولة كأس الأمم الإفريقية لسيدات السلة بالسنغال - بوابة الشروق
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صافرة مصرية في بطولة كأس الأمم الإفريقية لسيدات السلة بالسنغال

علي البحيري
نشر فى : الأربعاء 7 أغسطس 2019 - 11:15 م | آخر تحديث : الأربعاء 7 أغسطس 2019 - 11:15 م

تشارك الحكمة المصرية الدولية أية خالد في إدارة مباريات بطولة كأس الأمم الإفريقية لسيدات كرة السلة "الأفروباسكيت" المقامة بمدينة داكار السنغالية في الفترة من 9 حتى 18 أغسطس الجاري.

وتمثل أية خالد الحكام المصريين ضمن 17 حكما وحكمة يديرون مباريات البطولة الإفريقية التي يشارك بها أفضل 12 منتخبا بالقارة.

وتضم المجموعة الأولى في البطولة كلا من منتخبات السنغال ومصر وساحل العاج والمجموعة الثانية تضم نيجيريا وتونس والكاميرون، والمجموعة الثالثة تضم مالي وأنجولا والكونغو الديمقراطية والمجموعة الرابعة تضم موزمبيق وكينيا والرأس الأخضر.

وكانت الحكمة المصرية قد أدارت المباراة النهائية بين منتخبي مالي وموزمبيق في نهائي في بطولة إفريقيا للناشئات تحت 18 عاما بموزبيق في أغسطس عام 2018.

 


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