ترتيبات في مدينة آخن الألمانية لإبطال مفعول قنبلة من مخلفات الحرب العالمية الثانية

عثرت السلطات على قنبلة أمريكية الصنع غير منفجرة في وسط مدينة آخن، قرب حدود ألمانيا مع بلجيكا وهولندا، خلال أعمال بناء، بحسب ما أعلنت السلطات المحلية يوم الأربعاء.

وحتى بعد مرور أكثر من 80 عاما على نهاية الحرب العالمية الثانية، لا يزال العثور على القنابل المتبقية من النزاع أمرا شائعا في ألمانيا. ولم تحدد المدينة ما إذا كانت القنبلة الجوية التي تزن 250 كيلوجراما بقايا من الحرب العالمية الثانية. وتجدر الإشارة إلى أن آخن تعرضت لقصف كثيف في عام 1944.

ومن المقرر إبطال مفعول القنبلة اليوم الخميس. وأعلنت المدينة أن منطقة بقطر 400 متر حول موقع الاكتشاف سيتم إخلاؤها بدءا من الساعة 9 صباحا (0800 بتوقيت جرينتش)، مشيرة إلى أن حوالي 6200 شخص سيتأثرون بذلك. وتم إعداد مأوى طارئ للسكان.

كما من المقرر إغلاق محطة السكك الحديدية الرئيسية للمدينة بين الساعة 9 صباحا و4 عصرا تقريبا، إذ تقع ضمن منطقة الإخلاء، بحسب بوابة زوجإنفو دوت إن آر دبليو، ولن تكون هناك حافلات بديلة لخدمة المحطة.

وتوقعت المدينة أن يتم إبطال مفعول القنبلة الجوية في وقت مبكر من ظهر اليوم الخميس.