السفارة الأميركية: نتعهد بأكثر من 17 مليون دولار كمعونة مبدئية للبنان

أعلنت السفارة الأميركية، اليوم الجمعة، أن الولايات المتحدة تتعهد بأكثر من 17 مليون دولار كمعونة مبدئية للبنان.

ونقلًا عن «النهار» اللبنانية، فإن المعونة تشمل إمدادات غذائية وطبية ومساعدات مالية للصليب الأحمر اللبناني.

وكان قد اندلع حريق كبير، منذ ثلاثة أيام، في العنبر رقم 12 بالقرب من صوامع القمح في مرفأ بيروت، في مستودع للمفرقعات، وسمع دوي انفجارات قوية في المكان، ترددت أصداؤها في العاصمة والضواحي، وهرعت إلى المكان فرق الإطفاء التي تعمل على إخماد النيران.

وأفاد وزير الصحة اللبناني، حمد حسن، في تصريحات صحفية، اليوم الجمعة، بارتفاع عدد ضحايا الحادث إلى 154 شهيدًا وآلاف الجرحى حتى الآن.

من جانبه، قرر مجلس الوزراء اللبناني، بعد اجتماع استثنائي، وضع كل المسؤولين المعنيين بانفجار مرفأ بيروت قيد الإقامة الجبرية لحين تحديد المسؤولية.