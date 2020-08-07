 البنك الدولي في مرحلة متقدمة من مباحثات دعم نيجيريا في مواجهة كورونا - بوابة الشروق
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البنك الدولي في مرحلة متقدمة من مباحثات دعم نيجيريا في مواجهة كورونا

البنك الدولي
البنك الدولي
واشنطن - (د ب أ)
نشر في: الجمعة 7 أغسطس 2020 - 5:56 م | آخر تحديث: الجمعة 7 أغسطس 2020 - 5:56 م
قال البنك الدولي في بيان تم إرساله عبر البريد الإلكترونى اليوم الجمعة إنه في مرحلة متقدمة من المباحثات حول كيفية دعمه لجهود نيجيريا في التعامل مع الآثار الصحية والاقتصادية لمرض كوفيد-19، عبر تمويل ميزانية قائمة على سياسات، غير أنه لم يتم النظر في المشروع بعد من قبل مجلس إدارة البنك.

ونقلت اليوم وكالة بلومبرج للأنباء عن بيان البنك أن الدعم الجاري والمزمع يشمل تقديم تمويل ومساعدة فنية وخدمة استشارية.

وكان البنك الدولي قد حذر أواخر يونيو من أن نيجيريا تتجه صوب الركود.

وكان مجلس الشيوخ النيجيرى قد وافق في الثاني من يونيو على خطة للرئيس محمدو بوهارى للاقتراض الخارجي بقيمة 5ر5 مليار دولار.

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