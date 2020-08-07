اليونان تعيد فرض تدابير الحجر الصحي على جزيرة بوروس السياحية

أعادت السلطات اليونانية، اليوم الجمعة، فرض تدابير الحجر الصحي على جزيرة بوروس، التي تعد أشهر الوجهات السياحية في البلاد، وذلك على خلفية تفشي فيروس كورونا المستجد بها.



وألزمت السلطات المحلية سكان الجزيرة بارتداء الكمامات، في جميع الأماكن المغلقة والمفتوحة، وذلك بعد تسجيل 12 إصابة مؤكدة بالفيروس في الجزيرة التي تقع قبالة السواحل الغربية لشبه جزيرة بيلوبونيز.



وذكرت إدارة الحماية المدينة أنه بموجب تدابير الحجر الصحي، لن يسمح لأكثر من 4 أشخاص بالجلوس على طاولة واحدة في المطاعم والكافيهات والأندية، مشيرة إلى أنه سيتوجب على هذه الأماكن العامة أن تغلق أبوابها الساعة 11 مساء بالتوقيت المحلي.



وأضافت الإدارة أنه سيتم منع التجمعات التي تضم أكثر من تسعة أشخاص.



وأوضحت الإدارة أن هذه التدابير ستظل قائمة حتى 17 أغسطس، على الأقل.



وتشعر الحكومة اليونانية بالقلق بشأن السكان المحليين، وخاصة كبار السن الذين يعيشون في الجزر، التي لا تمتلك نظاما صحيا قويا.



ويتمثل مصدر القلق الآخر بالنسبة للحكومةاليونانية في إنقاذ الموسم السياحي المهم للغاية.



ويبلغ عدد سكان جزيرة بوروس 4000 نسمة، إلا أن هذا العدد عادة ما يتضاعف بمقدار ثلاث مرات خلال فصل الصيف.



وتعاملت الحكومة اليونانية بسرعة وحزم مع تفشي فيروس كورونا في البلاد، حيث تمكنت من إبقاء عدد الإصابات منخفضًا.



ولكن عدد حالات الإصابة الجديدة ارتفع بشكل كبير هذا الأسبوع من 75 حالة مسجلة في بداية الأسبوع إلى 150 أمس الأول الأربعاء.



وسجلت اليونان حتى أمس الخميس نحو 210 حالة وفاة جراء الإصابة بالفيروس.