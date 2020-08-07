الفاتيكان يرسل 250 ألف يورو مساعدات لكنيسة لبنان

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أعلن الفاتيكان اليوم الجمعة أن البابا فرنسيس تبرع بمبلغ 250 ألف يورو (294 ألف دولار) لكنيسة لبنان بعد الانفجار الكارثي في مرفأ بيروت.

وتم إرسال المساعدات للمتضررين من انفجار يوم الثلاثاء عبر البعثة الدبلوماسية للفاتيكان في بيروت.

ووصف الفاتيكان التبرع بأنه علامة على "القرب الأبوي للبابا من الأشخاص الذين يواجهون صعوبات خطيرة".

وخلال عظة يوم الأربعاء في روما، صلى البابا من أجل لبنان، طالبا أن "يتغلب لبنان بمساعدة المجتمع الدولي على الأزمة الخطيرة التي يمر بها".

كما تقدم الكنيسة الكاثوليكية استجابة فورية طارئة وإسعافات أولية في لبنان عبر منظمات كاريتاس التابعة لها.