إيرانيون يتلقون رسائل نصية تعرض ملايين مقابل معلومات عن اختراق انتخابات أمريكا

عندما تلقى محمد للمرة الأولى رسالة نصية تعرض عليه ما يصل إلى عشرة ملايين دولار مقابل معلومات عن محاولات للتدخل في الانتخابات الأمريكية ظن أن ذلك ”نوع من الهجوم الإلكتروني“.

لكن عندما دخل مطور البرمجيات المقيم في طهران على حسابه على تويتر أدرك أنه واحد من عدد غير معلوم من الإيرانيين الذين تلقوا رسائل دون مقدمات تروج لجهود أعلنت عنها مؤخرا وزارة الخارجية الأمريكية لإحباط محاولات التدخل في انتخابات الرئاسة الأمريكية.

ولم يتضح من الذي بعث بالرسائل النصية خلال الليل يوم الخميس لأرقام هواتف إيرانية. وبدأت الرسائل في الظهور على الإنترنت بعد أن نشرها متلقوها المتحيرون كصور على تويتر وخدمة تلجرام للدردشة.

وقال محمد، الذي طلب ذكر اسمه الأول فقط، إنه من بين من وجدوا تلك الرسائل غامضة ومحيرة.

والرسائل المكتوبة بالفارسية تقول ”الولايات المتحدة تدفع ما يصل إلى عشرة ملايين دولار لأي معلومات عن تدخل أجنبي في الانتخابات الأمريكية“. ومرفق بالرسالة رابط لصفحة برنامج المكافآت مقابل العدالة الأمريكي على الإنترنت الذي يعرض مبالغ مالية مقابل معلومات عما قد يشكل تهديدات للأمن القومي الأمريكي.

وقال وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو يوم الأربعاء إن بلاده تعرض حاليا ما يصل إلى عشرة ملايين دولار ”للمعلومات التي تقود للتعرف على أو تحديد موقع أي شخص يتصرف تحت توجيه أو قيادة حكومة أجنبية للتدخل في الانتخابات الأمريكية من خلال أنشطة إجرامية بعينها عبر الإنترنت“.

ولم يكن لدى وزارة الخارجية الأمريكية تعليق بعد على الرسائل النصية التي وصلت إيرانيين. ولم يرد مجلس الأمن القومي بالبيت الأبيض على سؤال عن تلك الرسائل النصية.

وقال ناريمان غريب من مجموعة سيرتفا لأمن الإنترنت ومقرها لندن إنه علم بشأن الرسائل عندما تواصل معه عدد من متلقيها من داخل إيران بشكل شخصي على تلجرام في وقت مبكر يوم الخميس.

وقال إنه شعر بالقلق على الفور مشيرا إلى أن تلك الرسائل تشكل خطرا أمنيا على من هم داخل إيران.

وأوضح قائلا ”في اللحظة التي تتلقى فيها شيئا مثل تلك النوعية من الرسائل من حكومة، سنفترض أنها الولايات المتحدة، ستلفت نظر السلطات في إيران“.