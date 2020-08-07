 بريتش أيروايز: 6 آلاف عامل يختارون التسريح الطوعي - بوابة الشروق
الجمعة 7 أغسطس 2020 11:14 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تتوقع احتواء أزمة كورونا في المنطقة والعالم قريبا؟

النتـائـج تصويت

بريتش أيروايز: 6 آلاف عامل يختارون التسريح الطوعي

(د ب أ)
نشر في: الجمعة 7 أغسطس 2020 - 10:25 م | آخر تحديث: الجمعة 7 أغسطس 2020 - 10:25 م

ذكرت شركة الخطوط الجوية البريطانية "بريتش أيروايز" في بيان اليوم الجمعة، أن النتائج المالية تظهر "تأثيرا ماليا هائلا لمرض كوفيد-19 على نشاطنا" وأن شركة الطيران "تتخذ قرارات صعبة"، حسبما ذكرت وكالة بلومبرج للأنباء.

وقالت الشركة في وقت سابق إن ما يصل إلى 12 ألف وظيفة يتهددها الخطر.

وكان طيارو الشركة قد صوتوا في 31 يوليو على قبول اتفاق عمل بأجر مخفض.

وذكرت بلومبرج أن بريتش أيروايز ترسل خطابات للموظفين الأفراد تبلغهم عما إذا كانوا سيستمرون في وظائفهم أم لا.

وتتهم نقابة "يونايت يونيون" وهي ثاني أكبر نقابة عمالية في المملكة المتحدة، في بيان الشركة "بالظلم الجماعي" للموظفين، متعهدة بمحاربة الاستغناء الإلزامي.

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك