بريتش أيروايز: 6 آلاف عامل يختارون التسريح الطوعي

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ذكرت شركة الخطوط الجوية البريطانية "بريتش أيروايز" في بيان اليوم الجمعة، أن النتائج المالية تظهر "تأثيرا ماليا هائلا لمرض كوفيد-19 على نشاطنا" وأن شركة الطيران "تتخذ قرارات صعبة"، حسبما ذكرت وكالة بلومبرج للأنباء.

وقالت الشركة في وقت سابق إن ما يصل إلى 12 ألف وظيفة يتهددها الخطر.

وكان طيارو الشركة قد صوتوا في 31 يوليو على قبول اتفاق عمل بأجر مخفض.

وذكرت بلومبرج أن بريتش أيروايز ترسل خطابات للموظفين الأفراد تبلغهم عما إذا كانوا سيستمرون في وظائفهم أم لا.

وتتهم نقابة "يونايت يونيون" وهي ثاني أكبر نقابة عمالية في المملكة المتحدة، في بيان الشركة "بالظلم الجماعي" للموظفين، متعهدة بمحاربة الاستغناء الإلزامي.