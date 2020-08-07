سفيتولينا تنضم لقائمة المنسحبين من بطولة أمريكا المفتوحة للتنس

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

باتت الروسية يلينا سفيتولينا المصنفة الخامسة على العالم أحدث المنسحبات من بطولة أمريكا المفتوحة للتنس اليوم الجمعة.

وقالت سفيتولينا إنها لن تسافر إلى نيويورك لخوض فعاليات البطولة في نهاية الشهر الجاري.

وأوضحت اللاعبة الروسية عبر وسائل التواصل الإجتماعي "بالنظر إلى كافة الجوانب المحيطة، قررت عدم المشاركة في نسخة 2020 من بطولة أمريكا المفتوحة".

وأشارت سفيتولينا التي تأهلت للمربع الذهبي لبطولة أمريكا المفتوحة في 2019 "أود أن أشكر الاتحاد الأمريكي للتنس والمنظمين والرابطة العالمية للاعبات التنس المحترفات، لمنح اللاعبات الفرصة للمشاركة ومنح الجماهير الفرصة لمشاهدة الحدث المذهل".

وأكدت "أتفهم واحترم كل الجهود التي بذلوها لإقامة الحدث في بيئة آمنة، لكني لازلت لا أشعر بالراحة للسفر إلى أمريكا دون تعريض فريقي ونفسي لخطر كبير".

وكانت الأسترالية اشلي بارتي المصنفة الأولى على العالم أعلنت انسحابها والأمر نفسه بالنسبة للإسباني رافاييل نادال حامل اللقب.

وتنطلق بطولة أمريكا المفتوحة دون جماهير في 31 اغسطس الجاري.