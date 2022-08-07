إيسترن كومباني يحشد نجومه لمواجهة طلائع الجيش

أعلن علاء عبدالعال المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي إيسترن كومباني، قائمة فريقه التي ستنتظم في معسكر مغلق، استعدادًا لمواجهة طلائع الجيش، المقرر لها السادسة والنصف مساء غد، الاثنين، في إطار منافسات الأسبوع الثلاثين من بطولة الدورى المصرى الممتاز.

وجاءت القائمة على النحو التالي:

حراسة المرمى: عمرو حسام، أحمد بوسكا.

الدفاع: خالد مصطفى، محمد صالح، أحمد عبدالموجود «جودة»، حسام حسن، صابر الشيمي، كمال أبوالفتوح.

الوسط: موكشا، أحمد تمساح، محمد الطرابلسى، احمد حمزاوى، فراس بن عيفية، محمد خليفة، محمد رمضان، يوسف مجدى عبدالغنى، أيمن الغباشى، محمد ناصر مودى، عبدالعزيز موسى، أحمد متعب.

الهجوم: يوسف أحمد رمضان، عماد ميهوب

ويحتل إيسترن كومبانى المركز السادس عشر برصيد 27 نقطة، بعدما خاض 29 مباراة، حيث فاز 6 مباريات وتعادل في 9 لقاءات وخسر 14 مباراة أخرى، وسجل لاعبو إيسترن كومبانى 27 هدفًا واستقبلت شباكهم 50.