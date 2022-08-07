بولندا تسجل 4478 إصابة جديدة بكورونا و20 وفاة

سجلت بولندا، 4478 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، و20 وفاة جديدة، خلال الساعات الـ24 الماضية، وفقا لبيانات جامعة جونز هوبكنز الأمريكية، اليوم الأحد.



وبذلك ترتفع حصيلة الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا في البلاد إلى 6 ملايين 84 ألفا و876، وتستقر الوفيات عند 116 ألفا و628 حالة.



وأظهرت بيانات جونز هوبكنز اليوم أيضا، إعطاء 55 مليونا و293 ألفا و611 جرعة من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا المستجد في بولندا حتى الآن.



يذكر أن جرعات اللقاح وأعداد السكان الذين يتم تطعيمهم هي تقديرات تعتمد على نوع اللقاح الذي تعطيه الدولة، أي ما إذا كان من جرعة واحدة أو جرعتين.