قرر قاضي المعارضات بمحكمة شمال الجيزة تجديد حبس المتهم بقتل جاره بسبب الخلاف على ركنة سيارة بمنطقة إمبابة 15 يوماً على ذمة التحقيقات.

واعترف المتهم من خلال التحقيقات، أن مشادة كلامية نشبت بينهما، بسبب ركن المجني عليه سيارته في الشارع، رغم خلافهما على مكان ركن السيارة، وأشار إلى أن المشادة الكلامية تحولت إلى مشاجرة، مما دفعه للاعتداء عليه بسلاح أبيض.

واستمع رجال المباحث لأقوال أفراد من أسرة الضحية، كما تم الاستماع لأقوال شهود عيان، كشفوا ملابسات الحادث، وأكدوا اعتداء المتهم على المجني عليه بسلاح أبيض، وفحص رجال المباحث كاميرات المراقبة المحيطة بمكان الحادث.

تمكن رجال المباحث من القبض على المتهم، وبمواجهته اعترف بارتكاب الجريمة، فتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاهه، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.