يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود البلاد غدا الاثنين، طقس حار رطب نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية شديد الحرارة رطب على جنوب سيناء وجنوب البلاد، معتدل الحرارة رطب ليلا على السواحل الشمالية مائل للحرارة رطب على باقي الأنحاء.

وقال الخبراء- بحسب بيان للهيئة، اليوم الأحد- إنه من المتوقع ارتفاع نسبة الرطوبة نهارا ما يزيد من الإحساس بحرارة الطقس عن المتوقع في الظل بقيم تترواح من درجتين إلى أربع درجات مئوية.

وأضافوا أنه من المتوقع أيضا شبورة مائية خفيفة في الصباح الباكر على الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة، مشيرين إلى نشاط الرياح على مناطق من السواحل الشمالية الغربية وجنوب سيناء على فترات متقطعة، مع فرص أمطار خفيفة قد تكون رعدية أحيانا على مدينتي حلايب وشلاتين على فترات متقطعة.

وأشاروا إلى أن بالنسبة لحالة البحر المتوسط من المتوقع أن تكون خفيفة إلى معتدلة مع ارتفاع الموج فيه من متر إلى 1.75 والرياح السطحية شمالية غربية، وبالنسبة لحالة البحر الأحمر من المتوقع أن تكون معتدلة مع ارتفاع الموج فيه من متر ونصف المتر إلى مترين والرياح السطحية شمالية غربية.

وعن درجات الحرارة المتوقعة، غدا، على محافظات ومدن مصر

العظمى الصغرى

القاهرة 35 25

الإسكندرية 32 24

وادي النطرون 34 24

طنطا 33 25

شبين الكوم 35 25

دمنهور 33 24

بلطيم 32 25

مطروح 31 24

السلوم 32 21

سيوة 37 23

بورسعيد 33 25

دمياط 32 25

الزقازيق 34 25

المنصورة 34 25

الإسماعيلية 36 24

السويس 35 24

العريش 32 24

رفح 32 24

رأس سدر 38 25

نخل 36 22

نويبع 38 27

طابا 36 27

كاترين 35 19

الطور 35 27

شرم الشيخ 40 29

الغردقة 40 29

مرسى علم 38 28

الفيوم 36 24

بني سويف 36 24

المنيا 38 24

أسيوط 39 24

سوهاج 39 25

قنا 41 27

الأقصر 42 28

أسوان 43 29

إدفو 43 28

أبو سمبل 42 28

الوادي الجديد 41 26

شلاتين 39 29

أبو رماد 39 28

حلايب 35 26

رأس حدربة 35 27