تحيي الفنانة روبي، الجمعة المقبل، حفلا بالعلمين الجديدة، وسيشارك الحفل الدي جي رودج الشهير.



ومن المتوقع أن تغني روبي باقة من أجدد أغانيها وعلى رأسها آخر اصداراتها "نمت ننة"، التي بلغت نسب مشاهدتها على يوتيوب حوالي 8 ملايين مشاهدة وتعاونت فيها مع الشاعر عزيز الشافعي الذي كتب كلماتها ولحنها وهى من توزيع توما وتم تصويرها على طريقة الفيديو كليب تحت قيادة المخرج خالد مختار.



وأحيا أمس السبت بالعلمين الجديدة، الفنان الشعبي حسن شاكوش، حفلا كان دخول الزائرين له مجانا.



وقدم شاكوش باقة من أنجح أغانيه التي اشتهر بها.