تسجيل 337 إصابة جديدة بكوفيد-19 في بر الصين الرئيسى

قالت لجنة الصحة الوطنية في الصين، اليوم الأحد، إن البر الرئيسي الصيني سجل خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية 337 إصابة جديدة محلية العدوى بمرض كوفيد-19، منها 297 في هينان.

ووفقا لوكالة الأنباء الصينية (شينخوا) فقد تم رصد أيضا ما مجموعه 399 شخصا حاملين للفيروس دون أن تظهر عليهم أعراض يوم السبت.

وقالت اللجنة إن 153 مريضا بكوفيد-19 خرجوا يوم السبت من المستشفيات بعد تعافيهم، ما يرفع إجمالي المتعافين حتى الآن إلى 223 ألفا و 651 حالة.

ولم يشهد يوم السبت أي وفيات جديدة بسبب كوفيد-19، ليستقر عدد الوفيات في البر الرئيسى للصين عند 5226.