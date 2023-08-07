المرجعيات الفلسطينية ترفض أي إجراء إسرائيلي يمس الوضع القانوني للقدس

أكدت المرجعيات المقدسية، رفضها أي إجراء إسرائيلي يمسّ الوضع القانوني أو الديني أو التاريخي لمدينة القدس ومقدساتها ومؤسساتها.

وأوضحت المرجعيات خلال الاجتماع الذي عُقد اليوم الاثنين، بمقر منظمة التحرير الفلسطينية في رام الله، برئاسة عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، ورئيس دائرة شؤون القدس عدنان الحسيني، أن اقتحام وزراء من حكومة اليمين المتطرف الإسرائيلية المسجد الأقصى المبارك، رسالة استفزاز وتهديد بمخاطر جسيمة، وفرض التقسيم المكاني للمسجد وساحاته، وفق وكالة الأنباء الأردنية «بترا».

وحضر الاجتماع مفتي القدس والديار الفلسطينية محمد حسين، ورئيس الصندوق القومي الفلسطيني، رئيس اللجنة الرئاسية لشئون الكنائس رمزي خوري، ووزير شئون القدس فادي الهدمي، والأمين العام للمؤتمر الوطني الشعبي للقدس اللواء بلال النتشة.

وأطلع الحسيني، المجتمعين، على آخر المستجدات في المدينة المقدسة، والأخطار المحدقة بالعاصمة المحتلة ومقدساتها الإسلامية والمسيحية، وبخاصة المسجد الأقصى المبارك، وسط التهديدات الإسرائيلية في ظل حكومة الاحتلال اليمينية الجديدة التي كشفت عن مخططاتها الخبيثة، واستهدافها العلني للقدس وأهلها، والخشية من مضي هذه الحكومة العنصرية في تنفيذ مخططاتها، وخاصة ما يجري الإعلان عنه بشأن ما أطلقوا عليه ذبح البقرات في الأقصى.

وشددت المرجعيات على رفضها وتجريمها لأي نوع من أنواع المشاركة في انتخابات بلدية الاحتلال في القدس، والتأكيد على حرمة المشاركة في هذه الانتخابات شرعيا ووطنيا تحت أي ظرف من الظروف.