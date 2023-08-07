مندوب فلسطين يؤكد أهمية دور الجامعة العربية الداعم لبلاده

أكد السفير مهند العكلوك، المندوب الدائم لدولة فلسطين لدى جامعة الدول العربية، أهمية دور الجامعة الداعم للقضية الفلسطينية.

جاء ذلك خلال لقاء السفير مهند العكلوك، مع الأمين العام المساعد ورئيس قطاع الشؤون الاجتماعية بجامعة الدول العربية، هيفاء أبو غزالة، اليوم الاثنين.

وشدد على أهمية زيادة تأثير دور الجامعة في القضية الفلسطينية، ووضع قراراتها المهمة موضع التنفيذ، بحسب قناة «القاهرة الإخبارية».

وسلّط العكلوك الضوء على قرار القمة العربية الـ32 بخصوص تقدير الجهود المبذولة من قبل المقررة الخاصة لحقوق الإنسان في الأرض الفلسطينية المحتلة عام 1967 وتقديم الدعم لها، كما أطلع العكلوك، الأمين العام المساعد، على الحراك الذي تقوم به مندوبية فلسطين في المرتكز السياسي والقانوني والتنموي.

من جانبها، عبَّرت السفيرة هيفاء أبو غزالة عن إعجابها واهتمامها برؤية المندوبية الدائمة لدولة فلسطين لدى الجامعة العربية، وأبدت استعدادها لتقديم ما يلزم لتنفيذ تلك الرؤية.

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