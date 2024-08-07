مسئول في حماس: تعيين السنوار رئيسا لمكتب حماس السياسي يحمل رسالة تحد لإسرائيل

أكد مسئول العمل الجماهيري في حركة «حماس» الدكتور محمد أبو طربوش، أن «الحركة وباختيار يحيى السنوار رئيسا لمكتبها السياسي يحمل رسائل عديدة أهمها رسالة تحد لإسرائيل».

وأوضح في حديث لإذاعة «سبوتنيك»، اليوم الأربعاء، أن «حماس اختارت من يحمل أمانة القتال في غزة منذ 7 أكتوبر، لتقول للجيش الإسرائيلي إنه لا تراجع عن الثوابت التي اختارتها الحركة لوقف العدوان على قطاع غزة، إضافة إلى رسالة موجهة إلى الولايات المتحدة الأمريكية مفادها أن حماس موحدة في قراراتها وعازمة على المضي قدماً في معركتها مهما بلغت التحديات».

أما على الصعيد الداخلي، فقال أبو طربوش إن «الحركة اختارت السنوار، لتؤكد للشعب الفلسطيني أنها على قدر المسئولية في هذه المعركة، وأن أهداف الجيش الإسرائيلي من اغتيال القادة لن تتحقق».

وشدد أبو طربوش على أن «اختيار السنوار لا يغير شيئا على مستوى استراتيجية الحركة فيما يتعلق بالحرب على غزة،»، مؤكدًا أن «حماس منفتحة على المفاوضات بكثير من الإيجابية».

ولفت القيادي في حماس إلى أن «السنوار لم يكن بعيدا عن المفاوضات، لكن الرد كان يتأخر بسبب الأوضاع اللوجستية».

وذكر أن «نائب رئيس المكتب السياسي خليل الحية، يرأس ملف التفاوض وهو في تشاور دائم مع القياديين في حماس الملتزمة بثوابت إسماعيل هنية، فيما يتعلّق بوقف إطلاق النار وإعادة الإعمار».

ونفى أبو طربوش أن «يكون اختيار السنوار بمثابة انتصار لمحور إيران على محور تركيا وقطر»، مؤكدًا عدم وجود تغير في المواقف الإقليمية للحركة.